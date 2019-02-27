Sapık Olduğu 17 Yıl Sonra Fark Edildi
1 saat önce
ALMAN polisi, çocuk tecavüzcüsüyle ilgili soruşturmayı genişletip detaylandırdıkça, skandalla ilgili yeni boyutlar ortaya çıkıyor.
ALMAN polisi, çocuk tecavüzcüsüyle ilgili soruşturmayı genişletip detaylandırdıkça, skandalla ilgili yeni boyutlar ortaya çıkıyor. Polis
, yaptığı incelemede 56 yaşındaki işsiz sapığın yıllardan beri Aşağı Saksonya sınırına yakın Lüdge'deki kamp alanında çocuklara cinsel saldırıda bulunduğunu belirledi. Sapığın yaptıklarının fark edilmemesi nedeniyle de her geçen gün kurban sayısının arttığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, sapığın kamp alanında bulunan kulübesinde kaydettiği görüntülerin bir bölümü 16 yaşındaki başka bir gencin evinde bulundu. Yakalanan şüphelinin, çocuk pornografisiyle ilgili görüntü ve fotoğrafların kaydedildiği DVD ile CD'leri satmaya çalıştığı belirtildi.
155 CD EMNİYETTE KAYBOLMUŞTU
Lüdge'deki tecavüz olaylarında şimdiye kadar küçük yaştaki 31 çocuğun mağdur olduğu belirlenmişti. Tüyleri ürperten olaylarla ilgili aralık ayında üç kişi cezaevine konulmuştu. Olayla yakından ilgilenen KRV Eyalet İçişleri Bakanı
Herbert Reul, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve tüm detayların incelendiğini söyledi. Ortaya çıkan skandalla ilgili KRV Eyalet Polis Teşkilatı da elde edilen 155 CD ile DVD'yi kaybettiği ortaya çıkmıştı. Delillerin kaybolmasında sorumluluğu bulunan beş polisle ilgili bakanlık inceleme başlatmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:40
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