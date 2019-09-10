Son Dakika Haberleri: Şapkadan esrar, peçete poşetinden metamfetamin çıktı
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Şapkadan esrar, peçete poşetinden metamfetamin çıktı

1 saat önce

Denizli'de narkotik ekipleri tarafından okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

Şapkadan esrar, peçete poşetinden metamfetamin çıktı, System.String[]

Denizli'de narkotik ekipleri tarafından okul önlerinde uyuşturucu denetimi yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, şapkanın içinden esrar, peçete poşetinden metamfetamin, cips ve çikolatanın bulunduğu abur cubur poşetlerinden ise kuru sıkı tabancalar çıktı. Denetimlerde 3 şahıs gözaltına alındı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni eğitim, öğretim döneminin başlaması dolayısıyla kent merkezindeki ortaokul ve lise önlerinde denetim yapıldı. Narkotik ekipleri öncülüğünde diğer polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada okul önlerinde durdurulan araçlar ve şahıslar üzerinde narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalar yapıldı. Denetimlerde 165 araç durdurulurken, 298 şahsın ise GBT taraması yapıldı. 3 araç içerisinde yapılan aramalarda 6,4 gram esrar, 45 gram metamfetamin isimli uyuşturucu, 2 kurusıkı tabanca 16 mermi ele geçirildi.


Cips ve çikolatanın bulunduğu poşetten kurusıkı tabanca çıktı


Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri ise şapkanın içine ve peçete poşetlerine saklamaları gözden kaçmadı. Esrar ve metamfetaminin bulunduğu araçta cips ve çikolatanın bulunduğu abur cubur poşetlerinden ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Denetimler sonucunda 3 kişi narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca trafik yönünden kusurlu bulunan araç sürücülerine de toplamda 6 bin 670 TL trafik cezası kesildi. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
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