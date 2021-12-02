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Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti - Son Dakika

Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti

02.12.2021 23:57

Adana'da bir kadın, kıskandığı ve sürekli darp ettiği için ayrıldığı sevgilisi tarafından önce tabancayla vuruldu, daha sonra restoranda darp edilip, yüzü ustura ile kesildi.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. isimli bir genç ile sevgili oldu. Ancak genç kadın sevgilisinin kıskanç olması ve sürekli kendisini darp etmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı. Buna rağmen Sefer B.'den bir türlü kurtulamadı.

SÜREKLİ GENÇ KADINI RAHATSIZ ETTİ

Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

13 KEZ ŞİKAYET ETTİ

Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.

YÜZÜNE SAYISIZ DİKİŞ ATILDI

Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından her yerde aranıyor.

"BUNU BİRİSİ DURDURMALI"

A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, "Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım. Bu nedenle beni sürekli rahatsız ediyor. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı" dedi.

Saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti
Saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti
Saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti
Saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti
Saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti
Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti

Çukurova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti - Son Dakika


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