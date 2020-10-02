Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine çocuğunu emanet etmiş - Son Dakika

Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine çocuğunu emanet etmiş

Adana'da dün çalıştığı markette saplantılı aşığı tarafından öldürülen Tuğba Keleş'in ölmeden önce akşam ağabeyi Muhammet Keleş'e attığı mesaj ortaya çıktı.

Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine çocuğunu emanet etmiş, System.String[]

Adana'da dün çalıştığı markette saplantılı aşığı tarafından öldürülen Tuğba Keleş'in ölmeden önce akşam ağabeyi Muhammet Keleş'e attığı mesaj ortaya çıktı. Mesajda öldürülen genç kadının ağabeyine, "Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet" yazması yürekleri dağladı. Katil Erdoğan Küpeli'nin ise 1 ay öncede genç kadının yolunu kesip silah zoruyla kaçırmaya çalıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. 15 gün önce işe girdiği öğrenilen Tuğba Keleş (36) isimli kadın markette çalışırken, motosikletle müşteri gibi gelen saplantılı aşığı Erdoğan Küpeli, yanında getirdiği silahla kasiyer kadını kasada para alışverişi yaparken sırtından vurdu. Erdoğan Küpeli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdoğan Küpeli ve Tuğba Keleş'i Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tuğba Keleş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Küpeli de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Keleş'in cenazesini almaya gelen ağabey Muhammet Keleş, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Küpeli'nin 1 ay önce de Tuğba Keleş'in arabasını zorla durdurup içeri girdiği, silah çektiğini söyleyen Keleş, "Ben kardeşimle telefonla görüşürken Erdoğan Küpeli, kardeşimin yolunu kesip zorla arabasına binmişti. Kardeşime durmamasını söylememe rağmen silah zoruyla kardeşimi alıkoymaya çalıştı. Ben hemen arabamla oldukları yere gidip Küpeli'nin elinden kardeşimi kurtardım ancak savcılık Erdoğan Küpeli'nin ifadesini alıp serbest bıraktı. Küpeli de ben kendisini dövdüğüm için dava açtı ve o dava halen devam ediyor" diye konuştu.

Kardeşinin 2 gün önce kendisine mesaj attığını da söyleyen Muhammet Keleş, "'Eğer korktuğum başıma gelirse öldürürüm kendimi. Alp'im sana emanet' yazmıştı. Çok üzgünüz diyecek başka bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine çocuğunu emanet etmiş
Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine çocuğunu emanet etmiş

Erdoğan Küpeli, Tuğba Keleş, Küpeli, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saplantılı aşık kurbanı Tuğba, ölmeden önce ağabeyine çocuğunu emanet etmiş - Son Dakika


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