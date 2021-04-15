'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika

'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

15.04.2021 19:20

'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti Rize'nin Fındıklı ilçesinde karşılık vermediği aşk yüzünden vahşice katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti.

'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde karşılık vermediği aşk yüzünden vahşice katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti.

Olay ilçe merkezde bulunan Sabancı Öğretmenevi'nde 15 Nisan 2020 yani tam 1 yıl önce meydana gelmişti. 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar isimli şahıs, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle Gamze Pala'yı önce sırtından tabanca ile vurdu, ardından ise boğazını bıçakla keserek öldürdü. Vahşice öldürdüğü Gamze Pala'nın kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından başında bekleyen katil zanlısı Dalançıkar, olay yerine gelen polisler tarafından etkisiz hale getirerek gözaltına alındı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son duruşması 1 Nisan 2021 tarihinde görülen davada katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın ifadeleri herkesi şoke etti. Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan Dalançıkar "Bir ara Gamzenin parmağında yüzük görünce ne anlama geldiğini sordum. Bana 'Sana mı kaldım' dedi. Bu benim psikolojimi bozdu. Olay günüde arkadaşlarımla alkol içerken Gamze'nin sosyal medya hesaplarına ve fotoğraflarına bakmıştım, psikolojim bozulmuştu" dedi.

Psikolojik rahatsızlığın arkasına sığınan sanık Savaş Dalançıkar'ın 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle' yargılandığı davada mahkeme heyeti tarafından tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun gelmesinin beklenmesine ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti
'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti
'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti
'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

Gamze Pala, Fındıklı, Savaş, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu Liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş ve sınav süreciyle ilgili usul ve esaslar belli oldu Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi Fenerbahçe Beko'da vaka sayısı 5'e yükseldi         
20:27
Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi Messi'den koronavirüs aşılarını getiren imza! 50 bin aşı için 3 tane imzalı forma verdi         
19:52
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı         
19:23
Zeynep'i vahşice katleden boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi Zeynep'i vahşice katleden boksöre 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi         
19:08
'Her şeyi göze alıyorum' diyen cani, genç kadını dakikalarca darbetti 'Her şeyi göze alıyorum' diyen cani, genç kadını dakikalarca darbetti         
18:51
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 20:49:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Saplantılı aşık' tarafından katledilen Gamze Pala'nın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei