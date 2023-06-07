Saplantılı genç eski sevgilisinin arabasını sprey boyayla aşk mektubuna çevirdi!

Türkiye'deki depremzedelere yaptığı bağışın izini sürünce ortaya büyük bir skandal çıktı

Dün gece Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Beyaz bir otomobil üzerine sprey boyayla, "Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin" gibi yazılar yazıldı. Kimliği belirsiz kişi kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar aracı çekip sosyal medyada paylaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş. Sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.