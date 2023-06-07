Saplantılı genç eski sevgilisinin arabasını sprey boyayla aşk mektubuna çevirdi! - Son Dakika
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Saplantılı genç eski sevgilisinin arabasını sprey boyayla aşk mektubuna çevirdi!

07.06.2023 17:15

Antalya'da gerçekleşen olayda gece saatlerinde saplantılı bir genç elindeki sprey boyalarla park halindeki otomobilin üzerine yazılar yazarak aşkını ilan etti. Aracın dört lastiğini de patlatan genç, kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün gece Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Beyaz bir otomobil üzerine sprey boyayla, "Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin" gibi yazılar yazıldı. Kimliği belirsiz kişi kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar aracı çekip sosyal medyada paylaştı.

Saplantılı genç lastiklerini patlattığı otomobili adeta aşk mektubuna çevirdi

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş. Sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saplantılı genç lastiklerini patlattığı otomobili adeta aşk mektubuna çevirdi
Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı genç eski sevgilisinin arabasını sprey boyayla aşk mektubuna çevirdi! - Son Dakika


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