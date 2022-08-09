Saplantılı olduğu genç kızı öldüren katil zanlısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Saplantılı olduğu genç kızı öldüren katil zanlısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

09.08.2022 20:06

Saplantılı olduğu genç kızı öldüren katil zanlısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Bahçelievler'de saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saplantılı olduğu genç kızı öldüren katil zanlısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bahçelievler'de saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurarak öldüren katil zanlısı Salim Tekin bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Bahçelievler'de 6 Ağustos günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Salim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Katil zanlısı Salim Tekin ise intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı. Tekin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü İstanbul'da 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü İstanbul'da 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü
Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı olduğu genç kızı öldüren katil zanlısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
19:38 Dayısı belediye başkanına saldırdı! Olayın detaylarını CHP'li vekil açıkladı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 20:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Saplantılı olduğu genç kızı öldüren katil zanlısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş