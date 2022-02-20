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Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı

20.02.2022 19:27
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gidip önce genç kızın babasını darp eden ardından 23 yaşındaki bir genci 5 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan şahıs, 3'üncü kez tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gidip önce genç kızın babasını darp eden ardından 23 yaşındaki bir genci 5 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan şahıs, 3'üncü kez tutuklandı.

2020 Temmuz ayında yaşanan olayda Bodrum'da yaşayan 23 yaşındaki Tuğçe Çelik, ilçede esnaflık yapan 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Şahsın kendisine yolladığı saplantılı ve zaman zaman tehditler içeren mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıp yardım isteyen Çelik, 'ölmek istemiyorum' diyerek hukuk nezdinde gerekenlerin yapılmasını istedi.

TACİZİNE DEVAM ETTİ, YİNE TUTUKLANDI

Genç kızın kendisine sapkın bir şekilde musallat olan şahısla ilgili yaptığı çağrı, sosyal medya üzerinden de büyük destek gördü. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen şahıs, genç kızı tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı. Şahıs 6 ay hapis yattıktan sonra yine serbest bırakıldı.

YİNE GENÇ KIZIN EVİNİN ÖNÜNE GİTTİ, NOBEL ÖDÜLÜ İSTEDİ

Nurettin Şeyhmusoğlu, dün yine genç kızın Yahşi Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Kızın babası ile karşılaşan Şeyhmusoğlu babaya küfürler ettikten sonra babasını darp etti. Şeyhmusoğlu, "Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin" dedi.

Genç kızın babası, evine girdikten sonra elinde bıçakla evin bahçe kapısının önüne gelen şahıs, "Ödülümü vereceksiniz" diye bağırmaya başladı.

Yaşananlara tanık olan ve sokaktaki apartta yaşadığı öğrenilen 23 yaşındaki Mustafa Asım Çelenk, Nurettin Şeyhmusoğlu'na Tuğçe Çelik'in Bodrum'da değil İstanbul'da olduğunu ve sokakta bağırmamasını söyledi.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Nurettin Şeyhmusoğlu, kavga esnasında Mustafa Asım'ı kol, karın ve yüz bölgeleri olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yaralının dalağının alındığı, böbreğinin de hasar gördüğü öğrenildi. Gencin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı

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Bodrum, Medya, Taciz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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