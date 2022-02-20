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Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı - Son Dakika

Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı

20.02.2022 19:45

Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı.

Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde saplantılı olduğu genç kızın evinin önüne gidip önce genç kızın babasını darp eden ardından 23 yaşındaki bir genci 5 yerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralayan Nurettin Şeyhmusoğlu, 3'üncü kez tutuklandı.

2020 Temmuz ayında yaşanan olayda Bodrum'da yaşayan 23 yaşındaki Tuğçe Çelik, ilçede esnaflık yapan 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Şahsın kendisine yolladığı saplantılı ve zaman zaman tehditler içeren mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıp yardım isteyen Çelik, 'ölmek istemiyorum' diyerek hukuk nezdinde gerekenlerin yapılmasını istedi.

Tacizine devam etti, yine tutuklandı

Genç kızın kendisine sapkın bir şekilde musallat olan şahısla ilgili yaptığı çağrı, sosyal medya üzerinden de büyük destek gördü. Şahıs, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen şahıs genç kızı tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı. Şahıs 6 ay hapis yattıktan sonra yine serbest bırakıldı.

Yine genç kızın evinin önüne gitti, Nobel ödülü istedi

Nurettin Şeyhmusoğlu, dün yine genç kızın Yahşi Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Kızın babası ile karşılaşan Şeyhmusoğlu babaya küfürler ettikten sonra babasını darp etti. Şeyhmusoğlu, "Ben Nobel ödülü aldım, ödülümü verin" dedi.

Genç kızın babası, evine girdikten sonra elinde bıçakla evin bahçe kapısının önüne gelen şahıs, "Ödülümü vereceksiniz" diye bağırmaya başladı.

Yaşananlara tanık olan ve sokaktaki apartta yaşadığı öğrenilen 23 yaşındaki Mustafa Asım Çelenk, Nurettin Şeyhmusoğlu'na Tuğçe Çelik'in Bodrum'da değil İstanbul'da olduğunu ve sokakta bağırmaması gerektiğini söyledi.

5 yerinden bıçakladı

Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Nurettin Şeyhmusoğlu, kavga esnasında Mustafa Asım'ı kol, karın ve yüz bölgeleri olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yaralının dalağının alındığı, böbreğinin de hasar gördüğü öğrenildi. Gencin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı
Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı

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Bodrum, Muğla, Taciz, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saplantılı tacizci 23 yaşındaki genci 5 yerinden bıçaklamıştı... 3'üncü kez tutuklandı - Son Dakika
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