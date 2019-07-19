Sapro, Bulgaristan’a fabrika açıyor
9 dakika önce
Islak mendil üreticisi Sapro, Bulgaristan'da fabrika açmaya hazırlanıyor.
Islak mendil üreticisi Sapro, Bulgaristan
'da fabrika açmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucu ortağı Ceyhun
Zincirkıran,3 milyon euro yatırım yapacaklarını ve yıl içinde üretime geçeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:02
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