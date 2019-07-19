Son Dakika Haberleri: Sapro, Bulgaristan’a fabrika açıyor
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Sapro, Bulgaristan’a fabrika açıyor

9 dakika önce

Islak mendil üreticisi Sapro, Bulgaristan'da fabrika açmaya hazırlanıyor.

Sapro, Bulgaristan’a fabrika açıyor, System.String[]
Islak mendil üreticisi Sapro, Bulgaristan'da fabrika açmaya hazırlanıyor. Şirketin kurucu ortağı Ceyhun Zincirkıran,3 milyon euro yatırım yapacaklarını ve yıl içinde üretime geçeceklerini söyledi.
Bulgaristan, Ceyhun, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:02 
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