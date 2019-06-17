Son Dakika Haberleri: Sapunaru Denizlispor'da
Son Dakika Spor Haber

Sapunaru Denizlispor'da

12 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor, en son İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sapunaru Denizlispor'da, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor, en son İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, tesislerde düzenlenen imza törenin ardından yaptığı konuşmada, yeni sezonda güzel bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Kayserispor'da forma giyen Cristian Sapunaru ile 1 artı 1 yıl anlaşmaya vardıklarını belirten Çetin, "Hedeflediğimiz takımı oluşturuncaya kadar transferlerimiz devam edecek. İlk kampa kadar transferlerimizin yarısını tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:19 Kaynak: AA
Cristian, Kayserispor, Denizlispor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim Beşiktaş, Azubuike için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı! Liverpool, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'e talip oldu! Adı Galatasaray ile anılan Fatih Öztürk, Kasımpaşa'ya transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:31:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sapunaru Denizlispor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]