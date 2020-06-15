Sapunaru, Gençler maçında yok - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor'da Cristian Sapunaru, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor'da antrenmanlar 1 günlük aradan sonra yeniden başladı. Gustavo Campanharo ve Pedro Henrique'nin sarı kart cezalarının bittiği sarı kırmızılı takımda bu kez de Cristian Sapunaru cezalı duruma düştü. Fenerbahçe ile oynanan müsabakada sarı kart gören Sapunaru, bu hafta takımındaki yerini alamayacak.

Rumen stoper Sapunaru ile birlikte sağ bek Miguel Lopes de, stoper Alpay Çelebi, orta saha futbolcusu Nurettin Korkmaz da forma giyemeyecek isimler arasında.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)