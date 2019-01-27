Son Dakika Haberleri: Sapunaru Golü Bilal'e Hediye Etti

Sapunaru Golü Bilal'e Hediye Etti

58 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Cristian Sapunaru attığı golü Bilal Başacıkoğlu'na hediye etti.

Sapunaru Golü Bilal'e Hediye Etti, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Cristian Sapunaru attığı golü Bilal Başacıkoğlu'na hediye etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kadir Has Stadı'nda Bursaspor ile karşılaşan İstikbal Mobilya Kayserispor'da 1-1 berabere kalmanın üzüntüsü yaşanırken sarı kırmızılı takımın tek golü Cristian Sapunaru'dan gelmişti.

Müsabakanın 48. dakikasında takımının beraberlik golünü atan Rumen futbolcu, golü geride kalan hafta içi ameliyat olan takım arkadaşı Bilal Başacıkoğlu'na armağan etti. Sapunaru, attığı gol sonrası yedek kulübesine koşup Bilal'in 7 numaralı formasını alıp havaya kaldırdı.

Maç sonrasında da attığı gol ile takımına eşitlik sayısını getirdiği için mutlu olduğunu ancak takım olarak kazanamadıkları için üzüntü duyduğunu söyleyen Cristian Sapunaru, "Galip gelmemiz gerekiyordu. 1 puan aldık. Üzgünüz. Golü Bilal'e hediye ediyorum. Biran önce takıma katılmasını istiyoruz" cümleleri kurdu.

34 yaşındaki Sapunaru, bu sezon sarı kırmızılı forma altında Süper Lig'de 2 gol, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Cristian, Spor
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