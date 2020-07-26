Kayserispor iki rakibinin de kaybedeceği noktada alacağı bir galibiyet ile mucizeyi gerçekleştirip ligde kalma umuduysa sahaya çıkarken Trabzonspor ise en kötü kaybetmeyerek sezonu lig ikincisi olarak bitirme hedefindeydi. Orta sahanın olmadığı noktalarda maç tempo kazandı, karşılıklı kontralarla geçti.

Campi'nin kafası direkte patlarken Kayserispor ise Pedro Henrique ile gole yaklaştığı noktada kaleci Uğurcan Çakır kurtarışlarla golü engelledi. İkinci yarı sarı kartı bulunan Abdülkadir Parmak'ı çıkarıp yerine Guilherme'yi alan Trabzonspor net bir savunma önü oyuncusunun eksikliğini hem bu maçta hem de sezon boyunca çekti.

Oyun kurulumunda sorunlar yaşayan ev sahibinde Ndiaye'nin hatalı geri pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kravets'in vuruşunu ise Hüseyin Türkmen çizgiden çıkardı. Sol kenarı karıştıran Abdülkadir Ömür'ün pasında önü boşalan Sörloth'un düzgün vuruşunu kaleci Lung kurtarsa da ligin en skorer savunmacısı olan Novak kaleciden dönen topa iyi bir şut çıkararak maçta dengeyi Karadeniz ekibi lehine bozdu.

SAVUNMASIZLIK

Baskıyı arttıran Kayserispor final paslarında sorun yaşayınca istediği golü bulmakta zorlandı. En nihayetinde bir penaltı kararı ile maçta eşitlik sağlandığında diğer maçlardan beklediği güzel haberler de geldi. Artık atılacak bir gol ile gelecek olan bir galibiyet onları ligde tutacaktı. Özellikle maçın son anlarında sol kenardan akıp giden Sapunaru'nun veremediği pas belki de bu maçın ve sezonun kırılma anıydı.

Bütün riskleri alan Kayserispor o çok istediği golü bulmak için ileri çıktığında kalesinde golü görürken hem maçı kaybetti hem de ligden düştü. Kayserispor kalecisi Lung bir sezon içerisinde en fazla kurtarış sayısına ulaşarak rekor kırmasına rağmen takımı ligin en çok gol yiyen kulübü olduysa düşme sebebi ortadadır. Keza öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım Trabzonspor olduysa bu da gelmeyen şampiyonluğun nedenidir. Kısaca iki takım da savunma problemlerini çözemediği için sezon içi hedeflerine ulaşamadı.