Sapunaru ve Deniz Türüç Sarı Kart Sınırında
2 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Rumen oyuncusu Cristian Sapunaru ve Deniz Türüç 3'er sarı kartla sınırdalar.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'da Rumen oyuncusu Cristian
Sapunaru ve Deniz Türüç
3'er sarı kartla sınırdalar. İki oyuncu bu hafta sonu oynanacak olan Rize
deplasmanında kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir
maçında forma giyemeyecekler.
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sezonu 25.haftasında Pazar günü deplasmanda rakibi Çaykur Rizespor
ile kritik bir karşılamaya çıkacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da tek hedef 3 puan. Ligde sezon başından beri kısıtlı bir kadro ile mücadele eden ve kümede kalma adına önemli adımlar atan Sarı-Kırmızılı takımda Cristian Sapunar ve Deniz Türüç'e sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş
maçında gördüğü sarı karta sınıra gelen Deniz Türüç ile 3 sarı kartı bulunan Sapunaru Pazar günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında kart görmemeleri konusunda teknik heyet uyarılarda bulundu. Her iki oyuncu Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 26.haftasında Kayseri'de oynanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecekler. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:20 Kaynak: İHA
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