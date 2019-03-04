Son Dakika Haberleri: Sapunaru ve Deniz Türüç Sarı Kart Sınırında

Sapunaru ve Deniz Türüç Sarı Kart Sınırında

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Rumen oyuncusu Cristian Sapunaru ve Deniz Türüç 3'er sarı kartla sınırdalar.

Sapunaru ve Deniz Türüç Sarı Kart Sınırında, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Rumen oyuncusu Cristian Sapunaru ve Deniz Türüç 3'er sarı kartla sınırdalar. İki oyuncu bu hafta sonu oynanacak olan Rize deplasmanında kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecekler.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftasında Pazar günü deplasmanda rakibi Çaykur Rizespor ile kritik bir karşılamaya çıkacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da tek hedef 3 puan. Ligde sezon başından beri kısıtlı bir kadro ile mücadele eden ve kümede kalma adına önemli adımlar atan Sarı-Kırmızılı takımda Cristian Sapunar ve Deniz Türüç'e sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş maçında gördüğü sarı karta sınıra gelen Deniz Türüç ile 3 sarı kartı bulunan Sapunaru Pazar günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında kart görmemeleri konusunda teknik heyet uyarılarda bulundu. Her iki oyuncu Rizespor maçında kart görmeleri halinde ligin 26.haftasında Kayseri'de oynanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor Rekor Kırdı Roma, Devre Arasında Alamadığı Domagoj Vida İçin Beşiktaş'ın Kapısını Bir Kez Daha Çalacak

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'den Dikkat Çeken İstiklal Marşı Performansı BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sapunaru ve Deniz Türüç Sarı Kart Sınırında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]