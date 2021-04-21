Sapunaru ve Luckassen kadroda yer almadı

Kayserispor'da Cristian Sapunaru ve Kevin Luckassen Gençlerbirliği maçını tribünden izledi.

Süper Lig'in 36.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 2-2 tamamlayan Kayserispor'da Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ve Hollandalı forvet Kevin Luckassen maç kadrosuna giremedi.

Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, iki yabancı futbolcusunu 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Bu iki futbolcunun yerine Denis Alibec ve Anton Maglica kadroya alındı. - KAYSERİ