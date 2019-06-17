Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme imzalayacak
16 dakika önce
Denizlispor'un, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.
Denizlispor
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:10 Kaynak: İHA
'un, Kayserispor
forması giyen Cristian
Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.
Denizlispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru ile büyük ölçüde anlaşıldı. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Sapunaru ile yarın sözleşme imzalanması bekleniyor. 35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest'e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto
, Real Zaragoza
, Elche, Pandurii, Astra
Giurgiu ve Kayserispor'da forma giydi. - DENİZLİ
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