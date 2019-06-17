Son Dakika Haberleri: Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme imzalayacak
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Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme imzalayacak

16 dakika önce

Denizlispor'un, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.

Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme imzalayacak, System.String[]
Denizlispor'un, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.

Denizlispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru ile büyük ölçüde anlaşıldı. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Sapunaru ile yarın sözleşme imzalanması bekleniyor. 35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest'e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor'da forma giydi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:10 Kaynak: İHA
Cristian, Denizlispor, Kayserispor
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