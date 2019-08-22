Sar Başa Filmi

Ussal, üniversite sınavlarına hazırlanmakta olan bir gençtir. Moda tasarımcı olmak isteyen abisi, kuzenleri, basketbol antrenörü Kürşad ve müzisyen olmak isteyen Sabri ile aynı evi paylaşan Ussal’ın başına tam da sınavdan önce beklenmek bir şey gelir. Uzun süredir hazırlandığı sınava bir gün kala talihsiz bir olay yaşayan Ussal, hafızasını yitirir. Yaşananlar karşısında ne yapacaklarını şaşıran ekip, Ussal’ın hafızasını geri getirmenin yolunu aramaya başlar. Gençler, bir ümit son yaşadıkları günü tekrar yaşatmaya çalışarak Ussal’ın hafızanı geri getirmeye çalışır.



Berk Alan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Sar Başa' filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Berk Alan

Senaryo: Hasan Karakuş, Atasay Koç, Zihni Başsaray

Oyuncular: Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık, Naz Frambuaz, Amir Zakaria

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Sar Başa

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 23.08.2019



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