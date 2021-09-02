Üye Girişi
Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi - Son Dakika

Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi

02.09.2021 12:40

Gelen son dakika haberine göre SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Yayladere ilçesindeki yangında ekiplere destek verdi.

SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi

BİNGÖL - Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Yayladere ilçesindeki yangında ekiplere destek verdi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 29 Ağustos tarihinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Orman İşletme İl Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekiplerin yanı sıra, Antalya Manavgat'taki yangına desteğe giden Bingöl SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği gönüllüleri, bu kez de ilçedeki yangına desteğe gitti. 7 gönüllü ile birlikte desteğe giden ekipler, kürek yardımıyla ormanlık alan içindeki yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti.

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Başkanı Ramazan Küçükhazar, bir daha benzer olayların yaşanmamasını temenni ederek, gönüllüleriyle birlikte her zaman hazır olduklarını söyledi.

Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi
Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi
Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi
Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi

Arama Kurtarma, Yayladere, Bingöl, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor 14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:13 Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:07 "Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü
Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır 14:03 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti 13:57 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek 13:50 Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi 13:40 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu 13:33 Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu

Son Dakika Haberleri
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
14:02 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
13:53 Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
13:39 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
13:36 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
13:34 Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir
13:30 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu         
14:18
Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı         
14:10
Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı         
14:05
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak         
13:53
Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek         
13:46
Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi         
13:37
Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı         
13:31
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 14:32:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... SAR, Bingöl'deki yangınlarda ekiplere destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement