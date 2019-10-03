Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye'nin Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ihtiyacının belirlenmesi için, radar görüntüsünü üreten ve bunu kullanan kurumların görüşlerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "SAR Uydu Sistem ve Teknolojileri Çalıştayı sonucunda elde edilecek bilgi birikimi dogˆrultusunda, SAR o¨zelinde cogˆrafi go¨ru¨ntu¨lere duyulan ihtiyac¸, daha dogˆru hedef ve odaklara yo¨nelecektir." dedi.

Şen, Green Park Otel'de düzenlenen çalıştayda, Tu¨rksat'ın, yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ uydu projeler ve stratejik is¸ birlikleriyle kişi ve kurumlara du¨nyanın her yerinden kesintisiz iletis¸im olanağı sagˆladığını söyledi.

Şirketin, e-Devlet Kapısı'nı da is¸lettiğini dile getiren Şen, ayrıca bu¨yu¨yen kablo-fiber altyapısıyla internet kullanıcılarının hızına hız katmaya devam ettiklerini ifade etti.

Şen, Türksat olarak, Tu¨rkiye'nin teknolojik gelis¸imine o¨ncu¨lu¨k etmek ve kesintisiz iletis¸im altyapısı kurma hedefiyle c¸alıs¸malar sürdürdüklerini belirterek, "Bilis¸im hizmetlerinde, kamunun bilis¸im c¸o¨zu¨m merkezi olmaya yo¨nelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Tu¨rksat bilis¸im hizmetleri kapsamında, e-Devlet Kapısı, veri merkezi hizmetleri, siber gu¨venlik projeleri, yazılım projeleri, bilis¸im Ar-Ge projeleriyle cogˆrafi bilgi teknolojileri projeleri gerc¸ekles¸tiriliyor." diye konuştu.

Şen, Go¨ktu¨rk-1 uydusunun haberles¸me konisi ic¸indeki ihtiyac¸ fazlası kapasitesinin ticariles¸tirilmesi haklarının Tu¨rksat'a devredildiğine işaret ederek, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile şirket arasında go¨ru¨s¸melerin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de o¨zellikle SAR go¨ru¨ntu¨lerine duyulan ihtiyacın belirlenmesi kapsamında, ülkedeki mevcut olgunluk durumunun tespitiyle ilgili, go¨ru¨ntu¨ verisi u¨reten ve kullanan kurum ve kurulus¸ların go¨ru¨s¸lerine ihtiyac¸ duyulduğunu dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Çalıştay sonucunda elde edilecek olan ortak bilgi birikimi dogˆrultusunda, SAR go¨ru¨ntu¨leri o¨zelinde cogˆrafi go¨ru¨ntu¨lere duyulan ihtiyac¸, daha dogˆru hedef ve odaklara yo¨nelecektir. Katılımcılarının go¨ru¨s¸lerinin alınması, s¸irketimizin yakın gelecekte temin edilecek cogˆrafi go¨ru¨ntu¨lerin ve bu go¨ru¨ntu¨lerden elde edilebilecek katma degˆerli u¨ru¨n ve servislerin sunulmasına yo¨nelik faaliyetlerine ıs¸ık tutacaktır. Bu sayede, u¨lkemiz adına daha etkin, dogˆru, uygulanabilir strateji ve politikaların gelis¸tirilmesine katkı sagˆlanmıs¸ olacak."