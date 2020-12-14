Sara hastası belediye işçisinin çayda cesedi bulundu - Son Dakika

Sara hastası belediye işçisinin çayda cesedi bulundu

14.12.2020 17:17
Sara hastası belediye işçisinin çayda cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye işçisi olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kişinin Oba Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye işçisi olduğu öğrenilen 37 yaşındaki kişinin Oba Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın epilepsi nöbeti geçirdikten sonra çaya düşüp boğulduğu tahmin ediliyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Oba Mahallesi Müderrisler Sokak'ta bulunan Oba Çayı'nda meydana geldi. Yoldan geçenler çayda hareketsiz halde duran erkek cesedi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Alanya Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Veli Uyar'a (37) ait olduğunu belirledi. Uyar'ın cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen ve üzerinde herhangi darp izine rastlanılmayan Uyar'ın temizlik yaptığı esnada nöbet geçirerek çaya düştüğü boğulduğu tahmin ediliyor. Uyar'a Covid-19 testide yapacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Sara hastası belediye işçisinin çayda cesedi bulundu
Sara hastası belediye işçisinin çayda cesedi bulundu

epilepsi, Antalya, Alanya, Oba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sara hastası belediye işçisinin çayda cesedi bulundu - Son Dakika


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