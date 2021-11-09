Sara hastası genç evinde ölü bulundu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Maral Sokakta yaşayan sara hastası Aydın Gençtürk'ten haber alamayan ailesi gencin yaşadığı eve gitti. Eve giren aile Gençtürk'ün hareketsiz halde yattığını gördü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sara krizi geçirdiği tespit edilen Aydın Gençtürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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