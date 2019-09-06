Son Dakika Haberleri: Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta kaldı
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Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta kaldı

1 saat önce

Malatya'da yaşayan sara hastası Türkan Yıldırım, ev sahibinin oturduğu evi müteahhide vermesi sonucu 3 çocuğu ve kardeşiyle birlikte evsiz kadı.

Sara hastası kadın 3 çocuğuyla sokakta kaldı, System.String[]

Malatya'da yaşayan sara hastası Türkan Yıldırım, ev sahibinin oturduğu evi müteahhide vermesi sonucu 3 çocuğu ve kardeşiyle birlikte evsiz kadı. Oturduğu evin bahçesinde yaşamak zorunda kalan Yıldırım, ev sahibinin kendisini buradan da çıkarmak istediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.


Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde 3 çocuğu ve kardeşi ile birlikte oturan Türkan Yıldırım, iddiaya göre ev sahibinin evi müteahhide vermesi sonucu evsiz kaldı. Maddi durumu iyi olmadığı için ev bulamayan Yıldırım, eşyalarını evin bahçesine koyarak çocukları ve kardeşi ile birlikte burada yaşamaya başladı.


Ev sahibinin kendilerini bahçeden de çıkarmaya çalıştığını belirten Yıldırım, "Kiralık evler pahalı olduğu ve maddi olarak kazanç elde etmediğimiz için ev bulamıyoruz, binanın bahçesinde yaşıyoruz. Ev sahibimiz geldi bize 'bahçeden de çıkın' diyor. Şimdi 3 çocuğumla birlikte burada kalakaldık. Çok zor durumdayız. Allah rızası için bize yardım edilsin" şeklinde konuştu.


Türkan Yıldırım'ın kardeşi Gülandan Yıldırım ise "Ev sahibimiz binayı müteahhide verdi. Bizi dışarıya attılar elektrik ve suyumuzu kestiler. Ablamla birlikte kiralık ev bulmaya çalıştık ama kiralar pahalı olduğundan dolayı bulamadık biz de bahçede yaşıyoruz. Ev sahibi geldi ve bize bahçeden de çıkın diyor. Dışarıda kaldık ne yapacağımızı bilmiyorum, bize yardım edin. Ablam sara hastası, okuması yazması yok. Yardım bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Türkan Yıldırım, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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