Son Dakika Haberleri: Sara Krizi Geçiren Azerbaycanlı Öğrenci 5'inci Kattan Düştü

Sara Krizi Geçiren Azerbaycanlı Öğrenci 5'inci Kattan Düştü

1 saat önce

KARAMAN'da, Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Hamdamin Balakishiev (20), iddiaya göre hava almak için açtığı 5'inci kattaki evinin penceresinden sara krizi geçirdiği sırada düştü.

Sara Krizi Geçiren Azerbaycanlı Öğrenci 5'inci Kattan Düştü, System.String[]
KARAMAN'da, Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Hamdamin Balakishiev (20), iddiaya göre hava almak için açtığı 5'inci kattaki evinin penceresinden sara krizi geçirdiği sırada düştü. Ağır yaralanan Balakishiev, hastaneye kaldırıldı. 

Olay,  saat 21.00 sıralarında Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan vakfa ait öğrenci evinde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi olan Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakishiev, iddiaya göre öğrenci evinin penceresinde hava aldığı sırada sara krizi geçirdi. Dengesini kaybeden Balakishiev 5'inci kattan beton zemine düştü. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Balakishiev'i ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Balakishiev'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine emniyet şeridi çeken polis, Hamdamin Balakishiev'in kaldığı vakıf evinde ve düştüğü alanda detaylı inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:42 Kaynak: DHA

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, Azerbaycan, Güncel
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