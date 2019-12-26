Sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada - Son Dakika

Sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada

6 saat önce

MALATYA'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm paraları alıp kayıplara karıştı.

Sara krizi geçiren kişinin cebinden parasının alınma anı kamerada, System.String[]

MALATYA'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm paraları alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bankadan parasını çeken ve pantolonunun cebine koyan sara hastası, sarak krizi geçirerek, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, baygın halde yere düşen kişinin yanına giderek, yardım etmeye çalıştı. Bu anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, yardım etmiş gibi yaparak bir şüpheli yerde hareketsiz duran sara hastasının pantolonunun cebine elini atarak parayı alıp kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan sara hastası kendine geldikten sonra cebinde bulunan bir miktar parasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine baygın halde cep telefonuyla o anları görüntüleyen kişi bir kişinin sara hastasının eline cebini atarak parayı aldığını fark etti. Polis başvuran kişi görüntüleri emniyete bıraktı. Polis ekipleri de görüntüleri izledikten sonra şüphelinin izini sürdü, kimliğini tespit etti. Parayı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, parası çalınan sara hastasına parası geri verildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:07 Kaynak: DHA
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