Sara Krizi Geçirerek 5. Kattan Düşen Genç Ağır Yaralandı
40 dakika önce
Karaman'da, sara krizi geçirerek apartmanın 5'inci katından düşen Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi ağır yaralandı.
Karaman
'da, sara krizi geçirerek apartmanın 5'inci katından düşen Azerbaycan
uyruklu üniversite öğrencisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fenari Mahallesi Molla Fenari
Caddesi'nde bir kişinin apartmandan düştüğünü görenler, durumu polise bildirdi.
Ağır yaralanan 20 yaşındaki Hamdamin Balakishiev isimli genç, sağlık ekipleri tarafından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balakishiev'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu Hamdamin Balakishiev'in, sara krizi geçirerek pencereden düştüğü belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:14 Kaynak: AA
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