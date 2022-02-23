Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı - Son Dakika
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Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı

23.02.2022 12:51
Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı

Beyoğlu'nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı.

Beyoğlu'nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı. Poşetteki simitleri etrafa saçılan dolandırıcının bu yöntemle insanlardan para aldığı öğrenildi.

Beyoğlu Taksim'de ara sokaklarda sara krizi taklidi yaparak insanları dolandıran yaşlı adam birden kendini yere attı. Yere düşen adamın elindeki simitler ise etrafa saçıldı. Yaşlı adamın bu yöntemle insanları kandırdığı ve onlardan para aldığı öğrenildi.

(İHA)

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Dolandırıcı, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı - Son Dakika


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