Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:38
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Sara Netanyahu, lüks restoranlarda yediği yemek masraflarını devlet harcaması olarak gösterdiği suçlamasını kabul ederek savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.
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