Son Dakika Haberleri: Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı
Son Dakika Dünya Haber

Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu devlet fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Sara Netanyahu, lüks restoranlarda yediği yemek masraflarını devlet harcaması olarak gösterdiği suçlamasını kabul ederek savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:38 
İsrail, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan New York Times'a sert tepki Hindistan'da 7 kişi kanalizasyon tankında zehirlenerek öldü ABD'den yeni Türkiye açıklaması: Aramızın açılmasına izin vermeyeceğiz Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sara Netanyahu restoran harcamalarını devlet bütçesinden ödediği için para cezasına çarptırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]