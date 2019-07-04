Son Dakika Haberleri: Sara nöbeti sırasında gölete düşen kadın, boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Sara nöbeti sırasında gölete düşen kadın, boğuldu

4 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sara nöbeti geçirip, baraj göletine düşen Sadiye Kaya (37), boğularak öldü.

Sara nöbeti sırasında gölete düşen kadın, boğuldu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sara nöbeti geçirip, baraj göletine düşen Sadiye Kaya (37), boğularak öldü.
Olay, öğle saatlerinde Gerger'in Kılıç köyünde meydana geldi. Sadiye Kaya, otlattığı hayvanları su içmeleri için Gelebas mezrasındaki Atatürk Baraj göleti kıyısına getirdi. Sara hastası olan Kaya, bu sırada nöbet geçirdi ve dengesini kaybederek suya düştü. Olayı görüp yardıma koşanların çabası Kaya'yı kurtarmaya yetmedi. Bir süre sonra gözden kaybolan Sadiye Kaya için jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağırılan dalgıç polislerin çalışması sonucu Kaya'nın cenazesi, bulunarak sudan çıkarıldı. 
Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:52 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı Çifte cinayet sanığının çocukları, 'Vur baba, öldür bunları' diye bağırmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 14:57:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sara nöbeti sırasında gölete düşen kadın, boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]