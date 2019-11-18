Sara nöbetinde üzerine kaynar su dökülen epilepsi hastası genç yaralandı

Ardahan'da annesiyle kahvaltı yaparken sara nöbeti geçirmesi sonucu sofradaki kaynamış su dolu çaydanlık üzerine devrilen 20 yaşındaki epilepsi hastası Enes Koç'un Erzurum'da tedavisi sürüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Gülnaz Koç, 1 yaşında serebral palsi ve epilepsi hastalığına yakalanan ve bu hastalık nedeniyle konuşma, görme ve yürüme yetisi olmayan 20 yaşındaki oğlu Enes Koç ile yaklaşık 20 gün önce kahvaltı yapmak için hazırladığı çaydanlığı sofraya koydu.

Oğlu Enes bu sırada aninden epilepsi (sara) nöbeti geçirmesiyle içi su dolu kaynamış çaydanlığı üzerine devirdi.

Bu durum üzerine oğluna soğuk suyla pansuman yapan anne, daha sonra Enes'in durumunun ağırlaşmasıyla oğlunu Ardahan Devlet Hastanesine götürdü.

Enes, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

Omuz, sağ kolu ile sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Enes Koç'un annesi Gülnaz Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna kahvaltı yaptırmak isterken başlarına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü söyledi.

Oğlunun sofrada sara nöbeti geçirdiğini ve içi kaynar su dolu çaydanlığı üzerine devirmesiyle kolu, omuzu ile vücudunun bazı yerlerinin yandığını anlatan Koç, "Doktorlar yanıkların geç iyileşeceğini söyledi. Bacağından doku alıp ağır yanan bölgelere koyacaklar. Oğlum inşallah erkeden iyileşir." dedi.

Koç, tek hayalinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu belirterek, Enes'in hastalığı nedeniyle konuşamadığını, gözlerinin görmediğini ve yürüyemediğini dile getirdi.

"Tek hayalim oğlumun ayağa kalkıp yürümesini görmek"

Oğlu Enes'in sık sık nöbet geçirdiğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"20 yıldır oğlumu sırtımda taşıyorum, bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştım. Benim de çeşitli hastalıklarım çıktı. Bel fıtığı olduğum için artık oğlumu taşıyamıyorum. Anne olarak maddi isteğim yok, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlığından, devlet büyüklerimizden tek isteğim iyi bir doktorun oğlumu epilepsi hastalığından kurtarması. Yaşadığım bölgedeki doktorlara götürdüm ama hastalığa bir çare bulamadık. Tek hayalim oğlumun ayağa kalkıp yürümesini görmek, konuşması duymak ve gözlerinin gördüğünü görmek."

Koç, BEAH Yanık Merkezi doktor ve çalışanlarına, oğluna gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Gülnaz Koç, oğlunun sadece duyma yetisinin olduğunu ifade ederek, "1 yaşında doktorlar beynindeki bazı hücrelerin öldüğünü söyledi. Oğlumun gözleri çok güzel, zeytin gözlü Enes'in görmesini istiyorum. Yürüsün, konuşsun, en azından elinden tutup dışarı çıkarayım. inşallah hayallerim gerçek olur." diye konuştu.