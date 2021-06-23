Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor - Son Dakika

Saraç ailesinin dramı yürek burkuyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde derme çatma bir evde yaşayan 5 çocuk babası Ayhan Saraç, ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Baba Saraç, ailesini geçindirmek için eskicilik yaptığını ve bu işi yaparken kullandığı tekerlekli tablanın çalınmasıyla ortada kaldığını söyledi.

İddiaya göre, Ayhan Saraç'ın eşi Aynur Saraç, geçtiğimiz yıllarda sezaryenle bir çocuk dünyaya getirdi. Doğum sırasında çocuğunun kafası kesilerek hayatını kaybederken Aynur Saraç da felç geçirdi. Baba Ayhan Saraç bütün varlığını eşinin tedavisine harcadı. Elinde avucunda bir şey kalmayan baba Saraç, ailesi ile birlikte derme çatma evde hayata tutunmaya çalışıyor.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi derme çatma bir evde oturan ve hurdacılıkla geçimini sağladığını belirten Saraç, "Hurdacılık yaparak geçim yapmaya çalışıyorum. Hurdacılık yaptığım tekerlekli tablam çalındı. Evime ekmek götürdüğüm teknem gitti gideli perişanım. Eşim felçli ve hem eşime hem çocuklarıma bakıyorum" dedi.

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