Saraç: "Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saraç: 'Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını... - Son Dakika

Saraç: "Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını...

6 saat önce

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi Salondan görüntü Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması

Konuşmanın sona ermesi

Salondan görüntü

Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)

Saraç: Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını...

Yekta Saraç, Bekir Okan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:01 Kaynak: AA
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