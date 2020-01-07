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Saraç: "Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını...
6 saat önce
Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi Salondan görüntü Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:01 Kaynak: AA
Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi
Salondan görüntü
Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)
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