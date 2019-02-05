Son Dakika Haberleri: Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima ile Görüştü

Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima ile Görüştü

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.

Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima ile Görüştü, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile görüştü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Akio Miyajima, Prof. Dr. Yekta Saraç'ı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındaki görüşmede, Türkiye'de 2017'de kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha ileri seviyelere yükseltilmesi konuları ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Ankara, Japonya, Güncel
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