Saraç; "Katma değerli ürünler üretmek zorundayız" - Son Dakika

Saraç; "Katma değerli ürünler üretmek zorundayız"

27.04.2021 16:30
Saraç;

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından düzenlenen "Kariyer Haftası 2021" etkinliklerinin konuğu oldu.

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından düzenlenen "Kariyer Haftası 2021" etkinliklerinin konuğu oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Kariyer Haftası 2021 Etkinliği"ne konuşmacı olarak katılan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, konuşmasının ilk bölümünde iş hayatındaki tecrübelerini paylaşarak, gençlerin girişimci ve mesleklerinde başarılı olmaları için tavsiyelerde bulundu. Daha sonra Eskişehir OSB'nin çalışmalarına değinen Başkan Vekili Saraç, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak sanayicilerimizin talep ve beklentilerine göre çok güzel projelere imza attık. Eskişehir sanayisinin 25 yıllık hayali olan meslek lisesini açtık. OSB'nin sadece fabrikalardan ibaret olmadığını sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak adına "Yaşam Merkezi" projesini hayata geçirdik, yeni yatırımlarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

"Amacımız girişimci sayısını artırmak"

Eskişehir OSB Başkan Vekilliğinin yanı sıra ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü açıklayan Saraç, "Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (ETGB) yönetici şirketi olan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş (ATAP A.Ş) 2 şehir 4 yerleşke ve 9 binada yüzde 98 doluluk oranıyla hizmet vermekte. Şu anda bölgemizde çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 132 Ar-Ge firması faaliyet sürdürüyor ve bu kuruluşlarda 560 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Burada da amacımız girişimci sayısını artırmak, ekosistemi sanayi ile bir araya getirmek. Üniversitelerde ya da teknoparklarda oluşan fikirlerin ticarileşebilir inovatif bir noktaya getirilmesini sağlamak. Bunun Türkiye'nin kalkınması için önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Üniversitelerimizin katkısı büyük"

Ülke olarak katma değerli ürünler üretmek zorunda olduklarını söyleyen Saraç, "Katma değerli üretimin tek yapılabileceği yer inovatif ve tasarım odaklı ürünler geliştirmekten geçiyor. Son yıllara baktığımız zaman ülkemizin ihracat oranları ciddi oranda artıyor ama sıkıntı kilogram başına birim ihracat oranlarında yaşanan düşüş. Daha çok çalışıyoruz ama katma değerli ürün üretemediğimiz için daha az kazanıyoruz. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz ürünün katma değerinin yüksek olması lazım. Bunu da ancak farklı düşünen ve iyi yetiştirilmiş gençlerle yapabiliriz. Burada üniversitelerimizin yüzde 70 oranında çok büyük katkısı var ancak geri kalan yüzde 30'lık kısım kişinin kendi elinde. Kişi kendini nasıl değiştirebiliyorsa o kadar çok başarılı oluyor" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Saraç; Katma değerli ürünler üretmek zorundayız
Saraç; Katma değerli ürünler üretmek zorundayız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saraç; 'Katma değerli ürünler üretmek zorundayız' - Son Dakika Ekonomi


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