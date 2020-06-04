Saraç: Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz - Son Dakika

Saraç: Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz.

Saraç: Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz, System.String[]
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "YÖK olarak örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeydeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz uygulamayla geçebilecekler" dedi.

Başkan Yekta Saraç, YÖK'de düzenlediği basın toplantısında küresel salgın ile mücadele kapsamında, yükseköğretim sisteminde uzaktan öğretim usul ve esaslarında yapılan son değişiklikleri açıkladı. Saraç, yükseköğretim sistemini yarınlara hazırlayabilmek amacıyla, ayrıca üniversiteleri küresel değişime, yeni ve zor döneme hazırlıklı kılabilmek, yükseköğretimi uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yeni ve yenilikçi düzenlemeler yaptıklarına dikkat çekti. Saraç, "Bazı yükseköğretim kurumlarımızın, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders verebilme alt yapısı ile akademik hazırlık açısından geliştirilmesi gereken yönleri de bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Fakat bu durum, yükseköğretimi güçlü bütün sistemler, dünya sıralamalarındaki ilk yüzde yer alan tüm üniversiteler için de geçerlidir. Dolayısıyla gelecek süreçler bağlamında bugünden hazırlığımızı yaptığımız takdirde önümüzde ümitvar olmamızı gerektiren bir fırsat bulunmakta olup gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alınacağı güçlü bir şekilde inanıyoruz" dedi.

UZAKTAN ÖĞRETİM DERSLERİ YÜZDE 30'DAN 40'A ÇIKARILDI

Saraç, uzaktan öğretim ile ilgili yapısal değişikliğe yönelik bazı kararlar aldıklarını belirterek, "YÖK olarak örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeydeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz uygulamayla geçebilecekler. Örgün öğretim programlarında yer alan derslerin yüzde onu uzaktan öğretim ile verilmesini istiyoruz. Dijital imkanların kullanabilmesindeki yetkinliğin program özelinde de olması için örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde onunun uzaktan öğretim ile verilmesinin güçlü bir şekilde tavsiye ve teşvik edilmesine de YÖK'ce karar verildi" diye konuştu.

Saraç, mevzuata göre üniversitelerin örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yolu ile verilebilmelerine imkan sağlandığını, ancak bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını belirtti. Bu durumun, dijital imkanların kullanabilmesi yolunda güçlü bir iradeye sahip bulunan kurumlarımızın bile ayrıca bir yönlendirmeye ve desteğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini ifade eden Saraç, "Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alındı" bilgisini paylaştı.

'KALABALIK SINIFLAR BÖLÜNSÜN' ÖNERİSİ

Saraç, örgün öğretimde uzaktan öğretim ile verilecek derslerin her bir dönem bazında olması veya bütün programa yayılması ile eş zamanlı verilip verilmemesi hususlarındaki kararların üniversitelere ait olacağını duyurdu. Saraç, "Fakat YÖK olarak dijital imkanlar ve uzaktan öğretim yolu ile verilecek bu derslere özellikle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi programında nispeten daha fazla yer verilmesini önemsiyoruz. Bu önerimiz devlet, vakıf bütün üniversitelerimiz için geçerlidir" ifadesini kullandı.

Uzaktan öğretim ile ilgili bu tavsiyeye uyan üniversitelere kadro desteği vereceklerini de açıklayan Saraç, "Buna yönelik senato kararı alan ve uygulayan devlet üniversitelerine, uzaktan eğitim merkezlerinde görevlendirilmek üzere ek kadro tahsisi de yapılacak, ayrıca bu uygulamaya geçen üniversiteler için ek araştırma görevlisi de verilecektir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılı ilk döneminde kampüslerde öğrenci açısından fiziki mekan açısından daha rahat eğitim öğretim ortamlarının oluşmasını istiyoruz. Bu yeni düzenlemeler üniversitelerimizin uzaktan öğretime ilişkin yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacağı gibi üniversitelerimizin kampüslerinde, amfi, derslik gibi eğitim ve öğretim mekanlarında ve sosyal mekanlarda öğrenci açısından devletimizin belirlediği yeni normalleşme sürecine uygun ortamların oluşması sonucunu da doğuracaktır" diye konuştu.

Saraç, üniversitelerde kalabalık dersler ile ilgili bir önerileri de bulunduğunu kaydederek, "Uygulama ağırlıklı programlardaki teorik derslerin de ilk dönemde ve mümkün olduğunca dijital imkanlar ile verilmesinin tercih edilmesi ve kalabalık derslerin de gruplara bölünerek yapılması önümüzdeki eğitim öğretim için üniversitelerimize güçlü önerilerimiz arasında yer alıyor" dedi.

'UZEM BULUNMAYAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ KALMADI'

Devlet üniversitelerinin çoğunda uzaktan öğretim birimlerinin bulunduğuna işaret eden Saraç, "Geleceğin yükseköğretiminde dijitalleşmenin önemini gittikçe artıracağı güçlü beklentisinden de hareket ederek biz artık bütün üniversitelerimizde bu merkezlerin kurulması ve hızlı bir şekilde yetkinlik kazanması maksadıyla bugün 20 devlet üniversitemizde daha 'Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (UZEM) YÖK tarafından kurduk. Böylelikle, 'Uzaktan Eğitim Merkezi' veya birimi bulunmayan devlet üniversitemiz kalmamıştır. Bu merkezlerin hem uygulamalara destek veren hem de ilgili konularda araştırmalar yapan bir yapıya dönüştürülmesini sağlamayı planlıyoruz. Bu merkezlerde görevlendirilen personelin yetkinliklerini artırmak için özel program uygulanacaktır.  Diğer taraftan vakıf üniversitelerinin tümünde de bu merkezlerin kurulması yönünde tavsiye kararı alındı" diye konuştu.

'UZAKTAN ÖĞRETİM İLE İLGİLİ AYRI BİRİM KURULACAK'

Başkan Saraç, önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim uygulamalarının standartlarını yeniden belirleme ve izleme çalışmalarının yapılacağını, programların açılması ve derslerin yürütülmesine ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesine yönelik yeni mekanizmaların kurulacağını da dile getirdi. Saraç, "Buna paralel olarak YÖK'te de ayrı bir birim kurulması söz konusudur. Uzaktan öğretimle yürütülen program ve derslerde ölçme-değerlendirme yöntemleri sadece sınavlarla değil; sürece yayılan bir şekilde kurgulanması için bir çalışma başlattık. Yükseköğretim kurumlarımızdaki uzaktan öğretim altyapısının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak TÜBİTAK ile yaptığımız ortak çalışmalar hızla devam etmekte olup bu konulardaki somut gelişmeler yine önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.

'YÜKSEKÖĞRETİMİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

YÖK Başkanı Saraç, uzaktan öğretim ile ilgili bu kararların gerekçesiyle ilgili bir soru üzerine, şöyle konuştu:  "Bu kriz bittikten sonra pek çok sistem, bunun içerisine yükseköğretim sistemleri de dahil eskisi gibi olmayacak. Bunun görülmesi lazım. Biz YÖK olarak bunu görüyoruz, dolayısıyla yeni bir dönem başlayacak ve biz bu döneme üniversitelerimizi hazırlıklı kılmak istiyoruz, bizim bütün yapmak istediğimiz o. Bizim ya bu süreçlere hazırlıklı olmamız lazım, ya da bu süreçler kapımıza dayandığı vakit günübirlik kararlar almamız lazım. Burada da biz Türk yükseköğretim sistemini geleceğe hazırlıklı kılmak istiyoruz. Yoksa bu aldığımız kararları sadece bugünkü süreçlerle yorumlamak doğru değil."


- Ankara
Yekta Saraç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saraç: Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranını yüzde 40'a çıkarıyoruz - Son Dakika

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