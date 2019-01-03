Saraç'tan, Araştırma Görevlisi İçin Taziye Mesajı
1 saat önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e yönelik saldırıyı kınadı.
Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e yönelik saldırıyı kınadı.
Saraç, Twitter
hesabından Araştırma Görevlisi Şenel için yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:
"Akademik teamüllere ve etik kurallara sahip çıktığı için elim bir hadise sonrasında aramızdan ayrılan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'e Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere Çankaya Üniversitemizin bütün hocaları ve öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz. YÖK Başkanlığı olarak, bizleri derinden üzen bu olayı şiddetle kınıyor, buna benzer menfur hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:06 Kaynak: AA
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