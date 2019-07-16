Saraç'tan Doğu ve Güneydoğu'daki üniversitelerin rektörleriyle toplantı - MUŞ
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 26 üniversitenin rektörü ile bir araya geldi.
Yükseköğretim Kurulu Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:13 Kaynak: AA
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki 26 üniversitenin rektörü ile bir araya geldi.
Saraç, " Türkiye
'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" toplantısının düzenlendiği Muş Alparslan Üniversitesi
'ndeki programı kapsamında, toplantıya katılan bölge üniversite rektörleriyle görüştü.
Muş Alparslan Üniversitesi senato salonundaki toplantıda Saraç, YÖK'ün yürüttüğü Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamındaki üniversitelerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Rektörler, Saraç'a üniversitelerindeki akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi vererek, talep ve sorunlarını iletti.
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