Son Dakika Haberleri: Saraç: "Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık""
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Saraç: "Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık""

1 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı. (3)

Saraç: Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık

Yekta Saraç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:37 Kaynak: AA
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