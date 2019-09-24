Saraç: "Ülkemizde ve dünyada örneği bulunmadığını bildiğimiz burs programı kurguladık""
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Salondan ve katılımcılardan görüntüler YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:37 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı. (3)
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