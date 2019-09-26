Son Dakika Haberleri: Saraç : "(Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu) Hedefimiz öncelikle yıl esaslı olmak...
Son Dakika Güncel Haber

Saraç : "(Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu) Hedefimiz öncelikle yıl esaslı olmak...

53 dakika önce

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunu açıkladı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2018 Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunu açıkladı.

"Üniversitelerimizin değerlendirilmesi sürecini hazırlanan, 'Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporları' ile başlatmış bulunuyoruz."

"5 ana gösterge ve alt itibariyle 45 gösterge doğrultusunda oluşturulan ve her bir üniversitemize ait 2018 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını bugün itibariyle kamuoyuna paylaşmaya açacağız"

"Bu süreçte hedefimiz öncelikle yıl esaslı olmak üzere üniversitelerin gelişimini ortaya koymaktır"

Saraç : (Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu) Hedefimiz öncelikle yıl esaslı olmak...

Yekta Saraç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı
Son Dakika: İstanbul'da panik yaratan depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı Son Dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Son Dakika: Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 14:16:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saraç : "(Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu) Hedefimiz öncelikle yıl esaslı olmak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]