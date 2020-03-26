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Saraç: "(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen...
6 saat önce
Saraç: "(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.
Saraç: "(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:18 Kaynak: AA
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