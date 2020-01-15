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Saraç: "YÖK burslarımızın 3'te biri ziraat, orman, veterinerlik öğrencilerine verilmektedir"
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:51 Kaynak: AA
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