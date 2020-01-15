Saraç: "YÖK burslarımızın 3'te biri ziraat, orman, veterinerlik öğrencilerine verilmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saraç: 'YÖK burslarımızın 3'te biri ziraat, orman, veterinerlik öğrencilerine verilmektedir' - Son Dakika

Saraç: "YÖK burslarımızın 3'te biri ziraat, orman, veterinerlik öğrencilerine verilmektedir"

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı. (4)

Saraç: YÖK burslarımızın 3'te biri ziraat, orman, veterinerlik öğrencilerine verilmektedir

Yükseköğretim Kurulu, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:51 Kaynak: AA
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