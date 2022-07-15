Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Fatih 'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı için son hazırlıklar devam ediyor. 17.30'da başlaması planlanan program için vatandaşlar alana gelmeye başladı. 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılacağı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SARAÇHANE'DE 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.