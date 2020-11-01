Saraçhane Parkı'nda Fransa protestosu - Son Dakika

Saraçhane Parkı'nda Fransa protestosu

"BAYRAĞINI al gel çağrısı" ile sosyal medyada örgütlenip Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, Fransa'nın İslam karşıtı tavırlarını protesto etti.

"BAYRAĞINI al gel çağrısı" ile sosyal medyada örgütlenip Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, Fransa'nın İslam karşıtı tavırlarını protesto etti. Ellerinde döviz, pankart ve Türk bayrağı taşıyan grup, tekbir getirerek sloganlar attı. "İstiklal İslamındır" yazılı pankart ile birlikte açıklama yapan eylemciler, Fransa'ı ve İslam karşıtı yayınları eleştirdi. Grup, eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı. - Stanbul - Stanbul

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