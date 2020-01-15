Saraçoğlu: Kahvaltı günün en önemli öğünü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saraçoğlu: Kahvaltı günün en önemli öğünü - Son Dakika

Saraçoğlu: Kahvaltı günün en önemli öğünü

6 saat önce

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri Alt Komisyonu'ndaki sunumu öncesi açıklama yapan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraçoğlu, "Kahvaltı günün en önemli öğünü" dedi.

Saraçoğlu: Kahvaltı günün en önemli öğünü, System.String[]

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri Alt Komisyonu'ndaki sunumu öncesi açıklama yapan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraçoğlu, "Kahvaltı günün en önemli öğünü" dedi.

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu' AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraçoğlu ve Doç. Dr. Emel Ergül, komisyonda sunum yaptı. Dr. Ender Saraçoğlu, toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dr. Mehmet Öz'ün, "Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bu bir reklam aracı" sözleri hatırlatılması üzerine, Saraçoğlu, "Bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Çok sevdiğim bir deyiş var; kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin. Kahvaltı en önemli öğündür"  değerlendirmesinde bulundu.

EN SAĞLIKLI KAHVALTI

Dr. Saraçoğlu, sağlıklı kahvaltı ile ilgili de "Klasik Türk kahvaltısı hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaça değil, daha çok protein ağırlıklı. Bildiğimiz gibi yumurta, yanında bir parça çökelek, az yağlı bol kalsiyumlu peynir, bol yeşillik, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi mayayla mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, yanında bir bitki çayı şekersiz olması şartıyla, bir tatlı kaşığı bal veya tahin pekmez şahane bir kahvaltıdır. Siz kahvaltıdan vazgeçmeyin. Ben de güzel bir kahvaltı yaptım. Kendimi bildim bileli kahvaltı yaparım kilo almam" ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, iki öğünün ideal olduğunu ifade ederek, "Özellikle çok çalıştığım günler iki öğün yaparım. Geç yapılmış bir kahvaltı ve erken akşam yemeği. 16 saat aç kalmaya katılıyorum" diye konuştu.

BELMA SATIR: KAHVALTI ÖNEMLİ

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır da, kahvaltının en önemli öğün olduğunu belirterek, "Kahvaltı öğününü önemli buluyorum. Kahvaltı mutlaka yaparım" dedi.

Dilekçe Alt Komisyonu üyesi ve AK Parti Milletvekili Dr. İsmail Tamer de, Mehmet Öz'ün "Her zaman kahvaltı yaparım, yapmadan dışarı çıkmam. Kahvaltı önemli. Sayın Mehmet Öz 'kahvaltıya gerek yok' demiş. Kendisini her zaman takdir ederim ancak, insanın kahvaltıya ihtiyacı vardır" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor Diyanet, faizle ilgili çarpıtılan sözlere açıklık getirdi Yeni Malatyaspor'dan gönderilen Sergen Yalçın: Karara şaşırdık

Son Dakika Haberleri
20:28 Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı - Son Dakika
20:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
20:26 Gazze'de paralimpik atletizm yarışması - Son Dakika
20:20 Libya'da UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu - Son Dakika
20:20 Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 20:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saraçoğlu: Kahvaltı günün en önemli öğünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]