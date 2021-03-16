Sarah Everard cinayeti: Hükümet İngiltere ve Galler için acil önlem paketi açıkladı - Son Dakika
BBC

Sarah Everard cinayeti: Hükümet İngiltere ve Galler için acil önlem paketi açıkladı

16.03.2021 16:17
Sarah Everard cinayeti: Hükümet İngiltere ve Galler için acil önlem paketi açıkladı, System.String[]

Birleşik Krallık’ta hükümet, Sarah Everard adlı bir kadının kaçırılıp öldürülmesinden sonra İngiltere ve Galler’de kadınların ve kız çocuklarının güvenliğini artırmaya yönelik bir dizi acil önlem açıkladı.

Birleşik Krallık'ta hükümet, Sarah Everard adlı bir kadının kaçırılıp öldürülmesinden sonra İngiltere ve Galler'de kadınların ve kız çocuklarının güvenliğini artırmaya yönelik bir dizi acil önlem açıkladı.

Başbakan Boris Johnson başkanlığında dün akşam yapılan "Suç ve Adalet Görev Gücü" toplantısında alınan kararlar uyarınca sokakların daha iyi aydınlatılması, güvenlik kameraları kurulması ve bar ve kulüplerde sivil polislerin görev yapması için 25 milyon sterlinlik (yaklaşık 35 milyon dolar) ek kaynak tahsis edilecek.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, bu paranın hükümetin daha önce bu alanlarda yaptığı kesintilerin küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyleyerek önlemlerin yetersiz olduğunu savundu.

33 yaşındaki Sarah Everard 3 Mart'ta akşam saatlerinde bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra eve yürüyerek dönerken kaybolmuştu.

Everard'ın cansız bedeni günler sonra İngiltere'nin Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili olarak bir polis memuru cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.?

Acil durum toplantısı

Başbakan Boris Johnson, dün akşamki toplantının ardından yaptığı açıklamada cezaların ağırlaştırılması ve daha fazla polisin görevlendirilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme getireceklerini söyledi.

Johnson, "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti bitirmeli ve onların daha iyi korunması ve savunulması için ceza adaleti sisteminin her unsurunun sorunsuz işlemesini sağlamalıyız" dedi.

'Daha fazla kamerayla sorun çözülmez'





İşçi Partisi'nin ev içi şiddetle mücadeleden sorumlu gölge bakan yardımcısı Jess Phillips, "Yıllara dayanan tecrübesine dayanarak daha fazla güvenlik kamarası isteyen bir uzman ya da mağdura rastlamadığını" söyledi.

'Pub'lara kot pantolonlu sivil polisler göndermekle" sorunun çözülemeyeceğini söyleyen Phillips, kadınlara sokakta taciz ile ilgili düzenlemede anlamlı değişikler yapılması, İngiltere ve Galler'de tecavüz suçlarıyla ilgili kovuşturmalarının işleyişiyle ilgili inceleme başlatılması gerektiğini belirtti.

İşçi Partisi'nin Gölge İçişleri Bakanı Nick Thomas-Symonds da önlemlerin yeterli olmaktan uzak olduğuna dikkat çekerek kadınlara sokakta taciz ve ev içi şiddetle ilgili yasal düzenlemelere odaklanılması ve tecavüz kurbanlarına daha fazla destek sağlanması çağrısında bulundu.

İşçi Partisi milletvekili Stella Creasy de "Sokakların daha iyi aydınlatılmasına karşı çıkmıyoruz ama gece eğlence mekanlarına odaklanan bu önlemler hükümetin sorunu kavrayamadığını gösteriyor. Kadınlar her türlü yerde taciz ediliyor, saldırıya uğruyor ve korkutuluyor" dedi.

Creasy, ceza adaleti sisteminde kadınlara yaklaşımının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab da BBC'ye kadınların tecavüzleri rapor etme konusunda kendilerini daha fazla güvende hissetmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek "Ancak suçluların hüküm giymesini sağlayacak deliller elde etme konusunda yeterince başarılı olamadık" dedi.

Raab, tanık ve DNA örneğinin olmadığı davalarda sorunlar yaşandığını söyledi.

"Reclaim These Streets" (Sokakları Geri Alıyoruz) adlı sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada ise "Kadın düşmanlığı ve ırkçılık meseleleri hükümet, polis ve ceza adaleti sistemini nezdinde kurumsal seviyede ele alınmadıkça kadınlar kendilerini güvende hissetmeyecek" denildi.

Sarah Everard'ın ölümü kadına yönelik şiddeti önlemekte yetersiz kalmakla suçlanan hükümeti baskı altında bırakmıştı.

Everard için Cumartesi günü düzenlenen bir etkinliğine polisin müdahale etmesi ve bazı göstericileri sürükleyerek kelepçelemesi tepkiye neden olmuş, 2017'de Londra Emniyet Müdürlüğü'nün başına getirilen ilk kadın olan Cressida Dick'e istifa çağrıları yapılmıştı.

Polisin tavrı Londra'da Pazar ve Pazartesi günü düzenlenen gösterilerde de protesto edilmişti.

Sarah Everard cinayeti: Hükümet İngiltere ve Galler için acil önlem paketi açıkladı
Sarah Everard cinayeti: Hükümet İngiltere ve Galler için acil önlem paketi açıkladı

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Son Dakika Dünya Sarah Everard cinayeti: Hükümet İngiltere ve Galler için acil önlem paketi açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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