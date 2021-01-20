Sarah Thomas, Super Bowl'da görev yapan ilk kadın hakem olacak

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'da bu yıl ilk kez bir kadın hakem görev yapacak.

NFL'den yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana ligde düdük çalan Sarah Thomas'ın Super Bowl'da görev alan ilk kadın hakem olacağı belirtildi.

Konferans finallerinin tamamlanmasının ardından bu yıl 55. kez düzenlenecek Super Bowl, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa şehrindeki Raymond James Stadı'nda 8 Şubat'ta oynanacak.