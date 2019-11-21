Son Dakika Haberleri: Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor
Son Dakika Genel Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor - Son Dakika

Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor

6 saat önce

Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor Surların restore çalışması havadan görüntülendiİSTANBUL - ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu Sarayburnu'nda surlar restore ediliyor.

Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor

Surların restore çalışması havadan görüntülendi

İSTANBUL - ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu Sarayburnu'nda surlar restore ediliyor. Tarihi surların restore çalışmaları havadan görüntülendi.

İstanbul'un en önemli simgelerinden olan tarihi yarımada çevresindeki surlar uzun yıllar boyunca bakımsız bir şekilde bırakıldı. Fotoğraf çekmek için 6 yıl önce İstanbul'a gelen ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi Sarayburnu'ndaki surların dibinde bulunmuştu. Sierra'nın cesedi bulunduğu surların o kısmı restore işlemleri yapılıyor. İşçiler surların zamanla yıkılan ve harap olmuş duvarları örerek yeniliyor. Bazı surların üzerinde ise evsizlerin bir zamanlar kullandığı yaşam alanları bulunuyor. Surlar yenilenmeye başlamadan önce bir çok vatandaş akşam vakti yakınından geçmeye korkuyordu. Havadan çekilen görüntülerde surların önü restorasyon için kapatıldığı gözüküyor. Surların gözetleme kuleleri olan kısımlarına ise iskeleler ile çevrilip yenileme işlemleri yapılıyor.

Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sarai Sierra, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:33:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarai Sierra'nın ölü olarak bulunduğu surlar yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]