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SARALLAR'A OPERASYON; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1)

6 saat önce

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHAİstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi.

SARALLAR'A OPERASYON; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1), System.String[]

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:24 Kaynak: DHA
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