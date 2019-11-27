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SARALLAR'A OPERASYON; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1)
6 saat önce
Ali ABLAY, İSTANBUL, DHAİstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:24 Kaynak: DHA
Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operayon düzenledi. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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