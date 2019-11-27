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'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyon

6 saat önce

'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyonİSTANBUL - Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyon

İSTANBUL - Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

'Sarallar' adlı suç örgütüne operasyon

İstanbul, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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