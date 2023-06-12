Kamuoyunda "Sarallar Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün firari, durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral'ın yakalanmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi.
Saral, karardan 1 gün sonra Belçika'nın Brüksel kentinden Tanzanya'ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı. Brüksel'de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye'de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika'dan Türkiye'ye gönderildi.
Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika