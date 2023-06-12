Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı

Kamuoyunda "Sarallar Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün firari, durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral'ın yakalanmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Saral, karardan 1 gün sonra Belçika'nın Brüksel kentinden Tanzanya'ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı. Brüksel'de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye'de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika'dan Türkiye'ye gönderildi.

HAVALİMANINDA TESLİM ALINDI

Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.