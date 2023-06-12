Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı

12.06.2023 17:13

Kamuoyunda Sarallar Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün lideri İlyas Alaattin Saral'ın kırmızı bültenle arama kararının çıkarılmasından bir gün sonra Belçika'da havalimanında Tanzanya'ya gitmek isterken yakalandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye iade edilmek istediğini belirten Saral'ın İstanbul'a gönderilerek havalimanında teslim alındığı belirtildi.

Kamuoyunda "Sarallar Grubu" olarak bilinen organize suç örgütünün firari, durumundaki lideri İlyas Alaattin Saral'ın yakalanmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. İlyas Alaattin Saral hakkında 8 Haziran'da kırmızı bültenle arama kararının çıkarıldığı öğrenildi.

Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Saral, karardan 1 gün sonra Belçika'nın Brüksel kentinden Tanzanya'ya gitmek isterken Belçika polisi tarafından havalimanında yakalandı. Brüksel'de mahkemeye çıkarılan İlyas Saral, Türkiye'de mahkemesi olduğunu, bu nedenle Türkiye iade edilmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Saral, Belçika'dan Türkiye'ye gönderildi.

Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı

HAVALİMANINDA TESLİM ALINDI

Polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan Saral, buradan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Saral, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İstanbul'da organize suç örgütü lideri gözaltına alındı İstanbul'da organize suç örgütü lideri gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı, Türkiye, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Icardi açıklamalarına sert yanıt verdi
00:43 Sinirden küplere bindi! "Icardi'den Murat Sancak'a ne" diyen Dursun Özbek'ten sert açıklamalar
00:28 Kanye West, 46. yaş gününe böyle girdi
00:24 Yeni yaşını kutlayan Kanye West'in konukları partide çıplak kadın üzerinde sushi yedi
00:17 Azerin'in 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı Erdoğan'ı ayakta alkışlattı
00:13 Şarkının sözlerini değiştirip okudu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Azerin'i ayakta alkışladı
00:06 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'in timsah beslediği ortaya çıktı! Sosyal medya patladı
00:02 Ne kedi, ne köpek ne de kuş! Ryan Kent'in beslediği hayvanı duyanlar yorumlarıyla kırdı geçirdi
00:00 Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı
23:55 Ana haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 02:24:13. #1.12#
SON DAKİKA: Suç örgütü lideri İlyas Saral'ın kırmızı bülten kararından 1 gün sonra yakalandığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement